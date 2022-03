Mocht u nou echt even helemaal klaar zijn met die oorlog, maar ook geen zin hebben naar buiten te gaan; u bent nou eenmaal een zolderkamermens, dan kunnen we momenteel aanraden: de Strade Bianche. Niet een van de vijf Monumenten in het wielrennen, maar wel de allermooiste koers van allemaal. Over de onverharde wegen in Toscane met een finish naar het Piazza del Campo in het fenomenale Siena. De prachtige glooiende heuvels, de stoffige wegen, de lijnen cipressen, de tarwevelden, de geur van de jasmijn en de geur van de bloesem, de olijven en de olie, maar wat weten wij nou, we zijn al dronken van Toscaanse wijn en vol van Toscaanse worst. Nu al. Vorig jaar gewonnen door ONZE Mathieu van der Poel, dit jaar zijn de kanshebbers louter buitenlanders. Stijlloze tip: Tadej Epogacar. Wijn en geschoren benen, van mannen, wat wil een mens nog meer. LIVE op Eurosport!