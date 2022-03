Het is nu erg zichtbaar. Maar zo gaat het natuurlijk altijd. Er wordt ingespeeld op de publieke opinie en wat er speelt. Er wordt met valse beloften gestrooid. Rapportjes worden ruim voor, of juist ná de verkiezingen gepresenteerd. En hé wat toevallig dat de corona-versoepelingen in Nederland iets langer uitbleven dan elders. Om vervolgens nu volledig uit het nieuws te zijn verdwenen... Kijk bijvoorbeeld eens naar hoeveel kritiek er (terecht denk ik) dag in dag uit overal en door iedereen op Mark Rutte is. En nu heeft ie het weer precies optijd voor elkaar dat zelfs op dumpert iedereen het erover eens is dat het zo'n leuke man is. Dat we in zo'n fijn land leven dat je hier gewoon "hé Markie!" kunt roepen. En dat ie dan wat terugroept...

Ik ben voor onverwachte verkiezingen. Zonder campagne. Zodat partijen dus ook in de periode tussen verkiezingen de dingen moeten doen die ze nu alleen in verkiezingstijd hoeven te beloven.