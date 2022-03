Amsterdam, wat is het toch een heerlijke plek als u er niet hoeft te zijn. Sterker nog, soms kunt u er niet eens komen door dat wanbeleid in de Stopera. Daar dachten ze dat het "niet kostenefficiënt" was om een 24/7-contract af te sluiten met een aannemer die problemen in de immer drukke IJtunnel kon fixen. En u kunt wel raden wat er toen gebeurde: het ventilatiesysteem in de tunnel ging kaduuk op een zaterdag en kon pas gefixt worden op een maandag. Voor de veiligheid twee volle dagen die grondslurf compleet dicht en dat in een periode dat de Piet Heintunnel ook al op slot zit wegens oneindig durend onderhoud. Man, man, man, het zal uw hoofdstad maar zijn. Hee Amsterdammers, misschien moeten jullie bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen eens competente vertegenwoordigers kiezen om dit grachtendrama te leiden. 16 maart kan niet snel genoeg komen.