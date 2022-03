A) Een patatje flip is NIKS, het is lucht. Ik zweer alleen trouw aan de heilige frikandel

B) Ik had ooit een buurman, zijn naam was Flip, maar misschien was zijn achternaam ook wel Flipsen, dat weet ik niet meer precies. Enfin, hij zat bij mij op de mavo, en altijd als hij patat bestelde in de schoolkantine morste hij de helft over zijn toets. Dat noemden we met de 'right side' (alle coole mensen die aan de rechterkant van het klaslokaal zaten) dan een patatje flip

C) Geef me oorlog en wel nu

D) Het is ongezouten patat met daarop een schep vanillevla, een spuit limonadesiroop (rood) en een kwak yoghurt. Patatje Flip ja toch

E) Maakt niet uit alles wat je zegt, ik ben een kind van 1830 en alleen een Nederlander op papier, ik zweer geen trouw aan jullie koning Willem-Alexander, mijn koning luistert naar de naam Filip, dat lijkt op Flip - dus het is FRIET

F) "Oorlog is eigenlijk niet een woord wat je standaard kan en moet willen gebruiken voor iets leuks als een frietje", vindt de Nijmeegse patatbakker Jos Smitjes. De Russische inval in Oekraïne gaf uiteindelijk het laatste zetje: Jos en zijn vrouw besloten het patatje oorlog van het menubord achter de toonbank te halen. "Het is gewoon niet meer van deze tijd." De snack heet voortaan alleen patatje flip

G) Ik vraag het Bert Brussen even, moment

H) Kastelein, kan ik van u nog twee seppukuzwaardjes bekomen?