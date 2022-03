Wacht. Er kon geen geld bij voor de zorg, er is geen geld om groningen te compenseren, er is geen geld om de toeslagenafairre te betalen, er is geen geld om de gestegen energieprijzen te compenseren, er is geen geld om de koopkracht erbovenop te helpen, maar we laten het kabinet vallen om oorlogje te spelen voor een land dat a) niet in de EU, noch in de NAVO zit, b) we zwart op wit hebben staan dat wij *NIET* militair ingrijpen in de Oekraine, *ook* niet als Rusland binnen valt.

En kom niet aanzetten met; Ja dat geld is voor als Rusland Nederland binnenvalt.

Want als Rusland Polen is beinnengevallen en heeft bezet, en Duitsland binnen is gevallen en heeft bezet, en onderlangs via Tjechie, Slowakije Oostenrijk, door Belgie heen Nederland aanvalt. Dan maken die paar miljard die we nu in het leger steken (koop je 3 straaljagers voor en kunnen we een extra tank leasen, van de Russen dan inmiddels want ze staan in DE) ook echt geen zak meer uit.