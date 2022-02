De mensen in Oekraïne hebben het niet makkelijk, maar wakker worden met een kater is óók niet leuk. Dat is wél wat er gaat gebeuren met heel veel benedenrivierse daywalkers, de komende dagen. Goed goed, eigenlijk begint carnaval pas zaterdag of zondag, maar wat kan ons het schelen. De fusten worden naar het front gereden, de munitie is opgespaard, de voorraden zijn aangevuld en na twee jaar geleefd te hebben als een abstinente Tsjetsjeen in het bos is iedereen zo gretig als een beer. HET. IS. CARNAVAL. Het begint met DRIE UURKES VURRAF en dan gaan we gewoon helemaal naar de tering, want we zijn er wel aan toe. Corona, je dikke moeder. Alaaf.

UPDATE: ZUIPSTREAM NA DE KLIK

Die is er vroeg bij

Dit is dit jaar onze keuzehit