En weet u wie het wel weet? Helemaal niemand behalve Xi Jinping. Chinese schendingen van Taiwanees luchtruim met straaljagers en bommenwerpers zijn natuurlijk helemaal niets nieuw, afgelopen oktober piekten ze nog met zo'n 150 per dag. Waarop Biden de wereld er tijdens een townhall van 'verzekerde' dat het Taiwan "militair" zou verdedigen in het geval van een Chinese invasie. China vliegt bijna dagelijks met militaire toestellen door Taiwanees luchtruim. En ook gisteren waren het er weer 9. Maar hey, als Biden Oekraïne onweersproken in laat nemen dan zet dit na Afghanistan natuurlijk wel hét precedent voor de Chinese inname van Taiwan. Het is overigens ook vrij duidelijk dat China Rusland steunt tijdens deze blitz. Dus, weddenschappen mogen in de comments afgesloten en zijn juridisch bindend. De winnaar wint een lidmaatschap van wat tegen die tijd de nieuwe partij van Henk Krol is.

