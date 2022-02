De Russische raketten landen vandaag direct in uw portemonnee, waar Poetins uitbreidingsdrang keihard inslaat op de gasprijs. Die schoot na het nieuws van de Russische aanval met 27 procent omhoog, dus dat gaan we binnenkort ongetwijfeld terugzien in de energieprijzen. De goedkoopste manier om warm te blijven lijkt het verbranden van Russische roebels, want die koers kelderde hard. Vanmorgen kreeg u even honderd roebels voor iedere euro, waarna de koers even daarna net daaronder stabiliseerde. Niet ideaal voor het Russische volk, al zal internationale handel voorlopig niet hoog op het prioriteitenlijstje van Vladimir staan. Verder bleek de prijs van een vat olie afgelopen nacht net zo weinig respect te tonen voor grenzen als onze Russische vriend, want die hopte voor het eerst sinds 2014 over de psychologische grens van 100 dollar en daarmee is de hoop op dalende benzineprijzen voorlopig vervlogen. De adviesprijs voor een litertje ongelood staat nu op 2,195 euro, maar dat kan natuurlijk altijd hoger. Stoken, koken en rijden liggen onder vuur en de impact op de portemonnee hier door het conflict daar groeit natuurlijk verder als de sancties straks van kracht zijn. Bedankt Poetin, daar gaat ons biergeld.

INSTANT UPDATE: AEX opent 3,5 procent lager. Valt nog mee.