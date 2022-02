Hallo Klaver, Milieudefensie en andere klimaatdrammers, lezen jullie even mee met dit onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid? Want jullie kunnen wel de Nederlander uit de auto willen halen, maar de meeste mensen kunnen dus helemaal niet zonder die vierwieler. Dat geldt in mindere mate voor die quinoaknagers in de Randstad, maar vooral voor iedereen daarbuiten. De mensen die hun auto nodig hebben voor de reis naar de werkplek, omdat een huis in de buurt onbetaalbaar is. Of de Nederlanders die de afgelopen jaren de apotheek, supermarkt, school en bankfiliaal zagen verdwijnen uit hun dorp en nu hun boodschappenkarretje keihard nodig hebben voor deze basisbehoeften. In de landelijke gebieden geeft 64 procent van de mensen aan dat ze steeds meer afhankelijk worden van hun bolide. Dus waar de door een chauffeur gereden heren in Den Haag bij het opleggen van belastingen en accijnzen doen alsof dat barrel voor de deur een luxeproduct is, geldt dat voor heel veel mensen niet. Sterker nog, vijf tot zes procent van de autobezitters kunnen die heilige koe nauwelijks veroorloven, maar zijn te afhankelijk van het voertuig om hem weg te doen. Maar ja, deze groep ontlasten door het autobezit goedkoper te maken geeft het verkeerde klimaatsignaal af en zo blijft de auto voor veel mensen een vloek en een zegen. Één ding is zeker: die Nederlander krijg je voorlopig niet uit de auto.

