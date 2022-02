Het was niet Uday Hussein want die is dood en het was ook niet Uday Husseins AK-47 want die ligt in een museum. Maar hij lijkt er wel op! Wat we wel weten is dat Pokémonkaarten sparen loont. Want bij een inval bij een 24-jarige Pokémontrainer werd gevonden: "een aantal zeer dure horloges waarvan de vermoedelijke waarde in totaal minimaal 65.000 euro bedraagt, cash geld ter waarde van ongeveer 5.000 Euro en vele waardevolle collectors-items aangetroffen zoals goederen van Louis Vutton. Hier is beslag op gelegd. De Mercedes van de verdachte werd eveneens in beslag genomen. In een door de verdachte gehuurde kluis, werd een collectie zogeheten Pokemon-kaarten in beslag genomen, met een geschatte waarde van 11.000 euro. (...) In de woning werd ook een goudkleurige replica-Kalashnikov in beslag genomen." Typisch Uithoorn, het Baghdad aan de Amstel.