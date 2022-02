U bent dan wel klaar met de harde wind, maar de harde wind is nog niet klaar met uw dak. De volgende storm die op ons afkomt is #Franklin (uitleg stomme stormnamen hierrrr). En uit bovenstaande animatie blijkt maar weer: hoe roder hoe doder en paars in je sorry-aars. U hebt nog de hele middag om dingen te sjorren, bomen te zagen, schuttingen recht te zetten, trampo's uit de sloot te vissen, want vanavond is het weer bal. We hopen maar dat u gisteren wat extra dakpannen hebt meegenomen bij de dakpannenboer, want de voorjaarsstormen komen er ook nog aan. PS: EN LAAT DE MAALTIJDBEZORGERS MET RUST JA.

