Deze week net als alle andere weken hier géén muziek van Lil' Kleine. Niet omdat-ie het gezicht van z'n meid probeert open te breken, maar gewoon omdat het kleuterige schijtmuziek is waar niet doorheen te tijgeren valt. Vandaag wel: een beuker van Health & Lamb of God. Het geeft een beetje een Probot-gevoel, dat gruwelijke metalproject van Foo Fighters' Dave Grohl: een collabalbum van de noiserockers van Health, met als single een snoeidikke rammer met Lamb of God. Als dit de laatste plaat is die u ooit hoort dan ligt u onder een boom, dat kan niet anders. Een prachtige, dikke, grote boom, en dan is het laatste wat u ziet, terwijl u in een Citroën Ami aan aan de wachters van de hemelpoort wordt gevoerd, een visioen van Gerrit Hiemstra die naakt uw rouwende vrouw aan het troosten is. En met die gedachte sturen we u weg, samen met wat nieuwe singletjes en albums die deze week de weg naar het internet & de fysieke schappen hebben gevonden: een nieuw nummer van multitalent Kurt Vile (lekkerste ooit = deze) om lekker bij in slaap te dommelen, een handvol vage metal, wat laffe punk en her en der nog wat vreselijke TROEP speciaal voor mensen met alleen verstand van slechte muziek. PROOST.

Kurt Vile

Annihalator (soort thrash metal dan maar)

Midnight Oil (Hiemstrarock / Klimaatrock)

Fontaines D.C. (Ierenpunk die mainstream in katapulteert)

Destroyer (nogal drukke singer-songwriter)

Animals as Leaders (vage instrumentale metal)

Khruangbin & Leon Bridges (soul-connectie)

Lavender Country (country dus)

Widowspeak (zweverig gedoe, wel een coole clip)

Silk Sonic (supergrouptroep waar Mosterd z'n lekkere bed niet voor uit komt)

Kid Bloom (alto indie meuk)

Big K.R.I.T. (hiphopgedoe)