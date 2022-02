Aldi winkels overal! Nou, niet in Uden-Noord. Want de Aldi in Uden-Noord moet weg en er komt een nieuwe Aldi in Uden-Zuid. Maar Angelique gaat straks heus niet naar Uden-Zuid voor haar wekelijkse graaironde in de opengescheurde kartonnen dozen. Fifo - first in first out - doen ze immers niet aan bij de Aldi, daar vullen ze aezm. Dat staat voor 'alles erin, zie maar'. Ondanks dat Angelique 1.100 handtekeningen heeft opgehaald moet de Aldi weg. En dat stemt verdrietig; Aldi jolijt is een Brabants dingetje. Kijk nog maar eens naar het iconische filmpje van de opening van de Aldi in Reek. Wij erkennen de Aldi overigens alleen om de blikjes Golden Power, alsook de volstrekt ondefinieerbare verzameling troep op die lange non-foodtafel: bloeddrukmeters, Zweedse muilen, fitnessaccessoires, ledlampen, precisietrimmers, deurmatten, rugtassen, steenboorsets, schoenborstelmatjes, microdermabrasie-apparaten, computermuizen, wandklokken, Home Is Where The Heart Is-borden, enz.

