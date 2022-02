Ach ja ik ben van 1970. Op de lagere school leerden we dat "het oerwoud" in een dusdanig tempo gekapt werd dat er over afzienbare tijd geen boom of biotoop meer over zou zijn. Dan hadden we een bomenplantdag bijvoorbeeld.

Toen heette dat zorgen voor 'het milieu'.

Anno 2022 noemt men het 'het klimaat', de boodschap is trouwens idem. Alleen nu zijn bomen juist stom en moeten massaal en in een schrikbarend tempo gekapt worden. Dat is dan wel slecht voor 'het milieu' maar enorm GOED voor 'het klimaat'. Natuurlijk.

Ik heb misschien geen opleiding zoals Frans Timmermans, echter wel een gezond verstand en enige levenservaring, en in mijn optiek klopt er iets heel erg niet aan dit verhaal.

Dat gelul over 'het klimaat' is een manier om mensen in de pas te laten lopen. Je móet ergens bang voor zijn. Het is het equivalent van de stroomstok om vee mee op te drijven. Het gepeupel moet een doel hebben want zonder doel gaat iedereen maar lekker onbezorgd chillen en dat is Niet De Bedoeling. Er moet gewerkt worden, geploeterd worden, er moet een Groter Doel zijn om de massa in beweging te houden en niet te laten wegzakken in lethargie en verveling. Want verveling is des duivels oorkussen leerde de pastoor mij vroeger op het katholieke schooltje.

Dan heb je nog een politieke kaste die zich feitelijk te pletter verveeld. Er is geen oorlog om je druk om te maken, geen urgentie. En men wíl zo graag 'de wereld redden' en bij gebrek aan de een of andere oorlogszuchtige overheerser heeft men nu 'het klimaat' omarmd.

Feitelijk stelt men dat de aarde onze vijand is geworden. En daar moet tegen gevochten worden. Dit keer niet met wapens, dat zou nutteloos zijn, maar met technologie en daarvoor is, net als voor wapens, geld nodig. Die technologie waar al dat geld naartoe moet is vrijwel nutteloos. Windmolens of zonnepanelen, elektrische auto's, van het gas af, het is niks als gebakken lucht.

Stel dat er nu werkelijk zo'n extreme urgentie zou zijn omtrent 'het klimaat', zo extreem dat men nu al weet dat over 15 jaar half NL onder water komt te staan. Ga je die oorlog dan in met windmolens, elektrische auto's, warmtepompen en zonnepanelen? Of toch liever met hoge zeedijken en waterwerken? Ga je bij voorspelde toekomstige, klimaatgerelateerde hongersnoden je eigen autarkische voedselvoorziening actief de nek omdraaien (weg met de boeren in NL) met als alternatief 'dan importeren we dat wel'?

Ik vind het allemaal vrij onlogisch. En daarmee vrij ongeloofwaardig. De toekomst zal uitwijzen wat de waarheid is/was.

Ik hoop alleen niet dat de kinderen straks weer bomen staan te planten om de ovens van Frans te kunnen voeden.