Wij waren er al een tijdje klaar mee, U was er al een tijdje klaar mee, Hugo de Jonge was er gedwongen al klaar mee en nu is ook premier Mark Rutte klaar met de coronapersconferenties. Vanaf komende week verschijnt hij niet langer op het podium om het corona wan beleid toe te lichten; die taak komt volledig in handen van minister Kuipers en zijn groene mannetjes te liggen. Komt omdat Markie andere verplichtingen heeft in de Eerste Kamer, maar het is volgens de premier ook goed voor de "normalisatie" van de coronacrisis. Nou ja, crisis... Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis steeg de afgelopen weken iets en het aantal ic'ers met corona stabiliseerde na een lange periode van daling, maar de gevreesde piek blijft uit en dat betekent dat het in de wandelgangen weer gonst van de geruchten over nieuwe versoepelingen. Niet alle regels in de prullenbak zoals in Zweden, Finland en Denemarken, want we zijn nu eenmaal het lafste jongetje van de klas, maar mogelijk wel verruimde tijden en meer bezoekers in de horeca en de cultuurtoko's. En hoewel we het heropenen van het nachtleven zouden toejuichen, krijgen we wel enorme jeuk van de 1G-eis die het kabinet daar mogelijk aan verbindt. Ondertussen legt Kuipers zijn nieuwe coronabeleid uit in een Kamerbrief waarin hij met heel veel woorden exact helemaal niets concreets zegt. Hij spreekt over een paradigmaverschuiving, maar komt in het aanpassen van de doelstellingen niet verder dan het veranderen van "acceptabele belasting van de zorg" in "toegankelijkheid van de gehele zorgketen voor iedereen". Daarnaast wordt "economische en maatschappelijke schade beperken" nu opgeschreven als "sociaal-maatschappelijke en economische continuïteit/vitaliteit". Gegoochel met woorden, maar controleerbare doelstellingen en toezeggingen blijven uit waardoor ondernemers nog steeds niet weten waar ze wanneer aan toe zijn. Voor nu komt komende vrijdag het OMT (met kantelexpert Gommers) bijeen en mag Kuipers dinsdag zijn solo ten uitvoering brengen, dus ergens in de tussentijd kunnen we uit de gelekte berichten opmaken of het kabinet iets doet met die petitie om de QR-samenleving te slopen (bijna 750.000 krabbels!) of dat ze wederom Oost-Indisch doof blijken voor luide geluiden uit de samenleving.