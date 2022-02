De Star Trek-cosplayers van NASA bereiden de duurste crash ooit voor. Het miljarden dollars kostende ruimtestation ISS nadert het einde van zijn nuttige leven en aangezien ze dat ding niet leeg kunnen achterlaten in verband met krakers en feestende jongeren moet ook dit ruimteverblijf terug naar de blauwe planeet. Vrij letterlijk, want volgens het rapport van NASA wordt de laatste rustplaats Point Nemo: de plek in de Stille Oceaan die het verste verwijderd is van enig land. Tussen 2026 en 2028 wordt de daling langzaam ingezet en eind 2030 zetten de laatste drie inwoners de koers naar beneden definitief in om er vervolgens snel uit te springen terwijl het voormalige hotel van André Kuipers zich door de atmosfeer brandt en uiteindelijk in januari 2031 in de oceaan klapt. Ongetwijfeld met een prachtige plons waarvan we hopen dat er een paar camera's in de buurt hangen. Niet dat het daarna gedaan is met de extra hoge Airbnb, want de Russen, Chinezen en commerciële partijen hebben of bouwen aan nieuwe locaties met leuk uitzicht, waarmee we kunnen stellen dat er harder wordt gewerkt aan de huizenmarkt buiten de atmosfeer dan binnen de landsgrenzen. Toch fijn zo'n oneindige bouwplaats zonder stikstof- en CO2-geneuzel.

Its going down...