Vandaag is restjesdag, zoals altijd op woensdag hier.

Ontbijt was een sneetje tijgerwit met halvarine en notenkaas die al open was. Ik eet precies een halfje wit per week, de ene dag 1 sneetje, de andere dag 2. Ik vries het brood altijd direct na levering in, en als ik een sneetje nodig heb magnetron ik dat 21 seconden op een ontbijtbordje.

De andere helft van het eisbein/hieltje/haxen van vannacht * kuch* vanmorgen (sorry, niet gemeld als nachthap want veel te laat) heb ik aan het eind van de middag bij het bockbier gegeten. Een goede inkoop bij Kaufland, alleen maar opwarmen.

Een reststukje notenkaas was het bruggetje naar de wijn.

Daarna heb ik toastjes gegeten met Uildriks grove hausmacher, goddelijk! Enkel online bij AH te krijgen zover ik weet.

Nu maak ik een kale medium hamburger ‘van de bakplaat’ gemaakt van een platgeslagen tartaartje, kaas erop. Ik koop ze altijd per 4 als ze in de aanbieding zijn, veel goedkoper dan per 2. Eet er dan 2 en vries de andere 2 per stuk in. In een boterhamzakje doen, lucht eruit knijpen, knoop hoog zodat er ruimte is in het zakje, platslaan, invriezen. Uit de vriezer in warm water gooien en binnen 5 minuten kan je gaan bakken! Dan assaisoneer je de burger met vers gemalen peper en zout, smeert ‘m in met smaakloze olie, stook je een gietijzeren pan heet tot de damp eraf komt, en gooi je ‘m in de droge pan. 1 minuut per kant. Zorg dat er een lauw plakje kaas klaarligt om erop te leggen na het bakken aan kant 1. En zorg voor een voo