Er zijn heus wel ambtenaren in Nederland die werken in plaats van de bevolking treiteren en huishoudens uitzuigen. Bij het Kadaster zitten er een paar. En ze hebben die heerlijke website TopoTijdreis omgekat naar een nog betere versie. U kunt nu nog beter sneller funktioneller zien hoe in Nederland weiland na weiland na weiland sneuvelt ten behoeve van datacenters en distributiedozen alsook de woningbouw - zeiden we woningbouw? - we bedoelen natuurlijk massa-immigratie. Vroeger moest je steeds jaartallen scrollen - screenshotje maken - jaartallen scrollen- screenshotje maken (zie ook topic Hoe De Grutto Verdween Uit Nederland), maar dat kan nu met de schitterende DYNAMIC DUAL SCREEN FEATURE (klik op vergelijken linksboven) Plaatje boven: Rotjeknor 2021 - 1950. Yep, jaartal 2021 staat er nu ook bij op TopoTijdreis, evenals De Marker Wadden, maar het windpark bij de Afsluitdijk dan weer niet. Ook kun je plaatsen in Nederland pinpointen en die mailen danwel delen op sociaalmedia. KIJK MAAR. Veel plezier, met Nederland voor & na Rutte1234.