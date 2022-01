Het was nogal een verrassing dat Rita Verdonk nog in leven is maar wat zou het, het dubbeltje is een tripletje. Het wordt gewoon weer Groepie De Mos en wel met 180 zetels. #1 Richard de Mos, #2 Rita Verdonk, #50 Raymond van Barneveld. De miljoenvoudig kampioen van de mensheid die we meermaals bedankt hebben voor alles wat hij voor ons heeft gedaan, gewoon omdat het zo'n totale winnaar is. En nu staat de sportman van het volk opnieuw op de lijst van de partij van het volk, Groepie de Mos ja toch, vanzelfsprekend op plek nummer 50 (vorige keer nog op Dubbel 18). Raymond van Barneveld: "Bullseye is ook wat Den Haag gooit als ze massaal op deze prachtige partij gaat stemmen." Laat maar hoor De Mos, je hebt ons allang, straks gaat Raymond ons nog vertellen dat hij het partijprogramma heeft gele... "Ik heb het vuistdikke Hart voor Den Haag-verkiezingsprogramma gelezen. Dat is een boekwerk boordevol met goede plannen voor de stad. Ik hoop op 14 à 15 zetels, zodat ze écht wat kunnen veranderen in de stad." De Mos hè!?!