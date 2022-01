Prachtige afbeelding van onze blauwe planeet hierboven. Gemaakt door de NASA? ESA? Nee, dit is een plaatje van de grensverleggers uit Noord-Korea, want ook Kim Jong-un goes boldly where no some man has gone before. De kleine man met grootheidswaan regeert nog steeds vanuit het principe dat het volk geen voedsel nodig heeft als de natie over voldoende raketten beschikt en om dat kracht bij te zetten schoot hij er weer eentje af. Niet zomaar eentje, want volgens de gelukkigste natie ter wereld [nog checken of dat klopt, red.] ging het om de Hwasong-12, één van de grootste fallusvormige dicatorstaven tot nu toe van het land. Het ding kwam nu slechts 800 kilometer ver, maar beschikt in theorie over een bereik van zo'n 4.500 kilometer: genoeg om de grote Amerikaanse militaire basis in Guam te bereiken. Iedereen natuurlijk die Noord-Koreaanse rakettest veroordelen alsof ze zelf niet over genoeg raketten beschikken die Noord-Korea kunnen bereiken en totaal van de kaart kunnen vegen. Maar goed, de machtige landen zijn nu eenmaal niet zo goed in het delen van hun macht, dus als Kimmetje droomt van de sterren is hij plots de slechterik. Jammer weer. Go little rocket man, laat je dromen niet afpakken!