Okee we doen allemaal wel zo stoer altijd. Superveel bier drinken, Apocalypse Now is onze favoriete film, Slayer onze favoriete muziek, we zijn niet bang voor bloed en we zijn ook niet bang voor spinnen, maar wat is er nou leuker dan lekker jaren 80-tekenfilms kijken in het weekend? Met allemaal dingen waar je nog iets van kan leren. Zoals Dommel: "Dommel is verbaasd, als zijn baas weer eens iets uitvindt. Waar hij het nut niet van ziet." Dus Dommel, een dikke morsige hond. Is VERBAASD. Omdat zijn baasje, Semafoor, een uitvinder, een uitvinding heeft gedaan waar hij het NUT NIET VAN ZIET. Die take, daar geloven we dus: niks van. En nog meer eighties goud na de klik. Geef maar toe, het is lekker weekend, schamen is echt niet nodig, we zijn allemaal volwassen mensen onder elkaar. Wat is uw favoriete tekenfilm aller tijden?

Foofur, doet nooit een stap opzij

Klimaatwappie Seabert, helpt bedreigde dieren waar hij kan

Boes Boes, de os die ons iets kan leren

David de Kabouter, hoe de mens nergens respect voor heeft

Babar, een heerlijk dier

De aflevering gaat over FVD

Gideon van Meijeren

Kapitein Ortega was ook gek he

Kijk uit malloot! Een kokosnoot!

Weekendtip: LSD gebruiken en dan Finse Bouli kijken