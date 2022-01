Maar wat is de "Dutch Reach" die vanaf morgen verplicht is onder Boris Johnsons bewind?



A. "Nou, als niemand 'em wil" zeggen terwijl je de laatste bitterbal pakt

B. "Oh zal ik even helpen" zeggen terwijl de gastvrouw net het allerlaatste bord afwast

C. Tijdens de seks je telefoon pakken om te kijken of je salaris al gestort is

D. Rusland nog één laatste keer waarschuwen

E. Volhouden dat Zwarte Piet geen etnische karikatuur is

F. Anders, namelijk na de breek...

Ah.

Nou dit dus.