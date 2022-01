Is dat hetzelfde twitter account dat eerst riep dat de ziekenhuisopname enorm zouden toenemen door Omicron?

Als ik kijk naar de cijfers in het VK en ik reken dat om naar Nederland dan hebben we de piek waarschijnlijk al gehad, of anders is hij vandaag of morgen.

Gister in de persconferentie werden we bang gemaakt met de cijfers uit België. Daar waren de cijfers een dag heel hoog, omdat de cijfers van de dag ervoor miste en mee waren geteld de dag erna. Als je dat niet mee telt dan zijn de cijfers in België vergelijkbaar met Nederland (omgerekend voor populatie) en met hoe het in het VK tijdens de piek was.

Ik ga er dus vanuit dat al deze doemscenario’s weer niet uit gaan komen en we de piek gehad hebben. Uiteraard is er een onzekerheid door het effect van de impact van Delta (hoeveel mensen zijn daar besmet mee geweest) en de maatregelen. Maar in plaats van een nieuwe enorme piek te zien denk ik eerder dat het versoepelen van de maatregelen gaat zorgen dat onze trend omlaag iets minder snel zal zijn dan hoe dat bijvoorbeeld in het VK het geval was.

Uiteraard ben ik geen wetenschappers, slechts een van de 17 miljoen virologen. Een van die 17 miljoen die bijvoorbeeld al vanaf het begin riep dat de avondklok vrijwel nutteloos was, mondkapjes alleen echt nuttig zijn als je echte medische mondkapjes gebruikt, in 2020 al riep dat in de zomer alles open kon en je dan rond september op moest gaan letten en riep dat het aantal ziekenhuiskamers waarschijnlijk niet met Omicron zou ontploffen. Dus neem mijn voorspelling zeker met een korreltje zout.