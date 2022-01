The Coup of Holland. Ik zie er wel een format in voor de Mol. Met ‘want to be’ dictators die in een afval race strijden om de coup te mogen voltrekken. Wie kan het best strijders mobiliseren, wie leest het best een lijst van eisen voor, wie legt ijskoud de regeringsleiders om. Wie pleegt de coup en is de nieuwe dictator. Nieuw op SBS6, The Coup of Holland.