We vroegen ons plotseling af: 'Hoeveel taxpoet zou een systeem kosten dat testdata van patiënten kan verwerken'? Een rondgang langs diverse experts en Rian "Data Hari" van Rijbroek van de Nieuwsuur Tech Desk, leert ons dat de kostprijs rond de drie Bitcoin ligt. Dus dat verkoop je natuurlijk aan de Rijksoverheid voor ~ $Btc 30₿ oftewel een miljoen, want je moet wel geloofwaardig blijven als corporate ICT solution in overheidsservice, nietwaar? Fout. Het systeem kostte 19 miljoen en het werkt niet. Er schijnt een virus rond te gaan (niet in de software - red.) en de besmettingen stijgen fors, dus er wordt nogal wat testdata rond gepompt. En dat trekt de ziekenboeg van GGD-servers niet: dit weekend nog liep het systeem weer eens vast op het Boost Screen of Death (in Pfizerblauw, tegenwoordig). Gelukkig weten we wat er mis gaat, want dat staat in een vacature die de overheid heeft uitgezet om het probleem op te lossen. We zullen dit to-do-lijstje even tech-translaten, zodat je snapt wat er stuk is:

👉 De hardware is lastig op te schalen

👉 Het platform werkt nu al met verouderde data-entry

👉 Er zitten nu al allerlei afhankelijkheden harcoded in

👉 Het is niet flexibel

👉 En misschien was het achteraf toch wel handig geweest als het goed in de cloud had gewerkt

Hint: roer even in de Java. Want als het daar in gebouwd is, is de kans groot dat er geen goede programmeurs aan gewerkt hebben. Of ze zijn sinds 2004 niet meer bijgeschoold, of het zijn codekloppers met een raar Engels telefonische klantenservice-accent geweest. Maar negentien miljoen is wel best veel. Voor brakke Java. En wie moet dat allemaal gaan omknutselen? Nou, dit is je kans om je nuttig te maken door als script savvy stagiair voor een scheet, drie knikkers en houtoventosti's op vrijdag (mirror) uit te zoeken hoe Nederland een plan van 19 miljoen weer kan vlot trekken. (Er is wel bier!)