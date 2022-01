Een leeuw moet klauwen hebben en dan sta je als de grootste regeringspartij toe dat een Zweedse freule van de 'Militair moet zelf pang-pang roepen' op defensie gezet wordt. Die geen enkele ervaring heeft en niet eens het verschil kent tussen een majoor en een sergeant.

We steken hooguit extra geld in defensie om op instigatie van de Biden op avontuur te gaan in de Oekraïne, waarvan we van tevoren weten dat het jonge Nederlandse levens kost vanwege falende politiek in Den Haag. Mochten we het daar trouwens escaleren dan graag Rutte, Kaag en Ollongren in de frontlinie. Hoge bomen mogen best eens wat meer wind vangen.