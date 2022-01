Afghanistan. Kunduz. 14 december 2011 Premier Mark Rutte in PRT Kunduz voor vertrek met een Bushmaster voertuig naar de politieschool naast het PRT. (ANP)

"Beetje oorlog, best spannend", zei Rutger Hauer al in Soldaat van Oranje in 1977. Dat dacht ook een verslaggever van Nieuwsuur vrijdag tijdens de eerste persconferentie van minister-president Mark Rutte sinds het aantreden van zijn nieuwe kabinet. "Maar als Rusland daadwerkelijk binnenvalt in Oekraïne, raakt Nederland dan in oorlog met Rusland?" wilde de journalist weten. De premier moest een basiscursus NAVO geven, Oekraïne behoort namelijk niet tot de NAVO: "Niet in oorlog, nee, dat is geen artikel 5 NAVO, maar dat betekent wel dat Rusland kan rekenen op een onwaarschijnlijk harde reactie, in termen, die hen hard zal raken, in economisch opzicht."



Wel houden Nederlandse troepen zich op in de regio. In het kader van de enhanced Forward Presence (eFP) bevinden er zich al enige tijd een kleine 300 militairen als onderdeel van een multinationale NAVO-battlegroup in Litouwen. In april en mei worden twee Nederlandse JSF's gestationeerd in Bulgarije om het NAVO-luchtruim te bewaken. En zo hoort het; het vrije westen is superieur aan Rusland. Even laten zien dat het Kremlin niet een poging moet wagen NAVO-lidstaten lastig te vallen is niets mis mee.

Zorgwekkend is wel dat minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra (CDA) donderdag tijdens een debat over de kwestie zei dat Nederland open staat voor 'defensieve militaire steun' aan Oekraïne. En - belangrijker - dat er inmiddels een dergelijk verzoek ligt van Oekraïne. Wat er dan precies op tafel ligt, is onduidelijk. Toen Rutte er een dag later naar werd gevraagd gooide hij ogenblikkelijk de luiken dicht: "Ik kan daar... daar kan ik allemaal niks over zeggen, want dan treed ik in de diplomatieke vertrouwelijkheid en dat moet... dat moet niet van ons komen."

Raar verhaal. Want inmiddels weten we dat Rutte en Hoekstra binnenkort een bezoek aan de machthebbers in Kiev gaan brengen. Beelden daarvan zullen zowel worden uitgemolken door het Kremlin als Oekraïne. Wat ons brengt op het EU-associatieverdrag met Oekraïne en het referendum van destijds. Mark Rutte heeft de Nederlandse bevolking na de voor hem negatieve uitslag van het middels inlegvel toch écht bezworen dat Nederland geen militaire samenwerking zou aangaan met Oekraïne. Ook niet in het geval van een agressief Rusland.

En dan komt de scheiding tussen NAVO en EU om de hoek kijken. Er is niks mis mee dat Nederland als NAVO-bondgenoot de grenzen van het vrije westen helpt te beschermen. Maar Nederlandse defensieve militaire steun ín en vóór Oekraïne - denk dan aan levering van anti-tank wapens, scherfvesten, trainers, radioapparatuur, nachtkijkers, radarsystemen, intelligence en wat dies meer zij - staat toch echt haaks op die befaamde bijsluiter. De Nederlandse bevolking zei destijds niet voor niets nee tegen samenwerking met dit volstrekt corrupte land dat Nederlandse kippenboeren uit de markt probeert te stoten en zich bedient van fascistische Azov-milities met runentekens als mascotte.

Die ‘defensieve militaire middelen’ zijn sowieso een dingetje qua formulering. Zo kun je een Nederlands scherfvest wel zien als defensief wapen omdat er geen kogels uitkomen, maar als ze een soldaat wel in staat stellen om een offensieve operatie uit te voeren, dan wordt het al lastig. Er bestaat dus in principe niet zoiets als een puur defensief militair middel. Zagen we nog niet zolang geleden al met de Nederlandse steun aan Syrische 'rebellen'.

Of zoals een ingewijde van het militair-industrieel-politiek-complex mij deze week over dit dossier toevoegde: "Het is dus weer een herhaling van zetten en Nederland er ergens weer in rommelen zonder erbij stil te staan wat we precies willen gaan doen, waar en waarom." Om te vervolgen: "Dat 'defensief' klinkt veilig genoeg om je handen in onschuld te wassen en tegelijkertijd militair doortastend voldoende om ook de NAVO-minded partijen mee te krijgen. Maar onder de streep vraagt niemand door naar wat we precies inzetten en wat de implicaties en consequenties hiervan zullen zijn."

De kiezer weet inmiddels dat Rutte serieuze problemen met zijn herinnering heeft. En dat hij zijn beloftes doorgaans niet nakomt. En nu dus met het befaamde inlegvel. Deze ogenschijnlijk voorgenomen Nederlandse militaire samenwerking met Oekraïne zal de zoveelste middelvinger naar de Nederlandse bevolking betekenen. Misschien wel de grootste en dikste tot nu toe; om in de termen van The Voice of Holland te blijven.

's Kijken hoe dit alles zich uitspeelt tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen. Met je nieuwe bestuurscultuur.