Geesoes Keuristos López, bananen-exporteur

"Ja, kom nou. Zo is er niets meer aan. Hoe moeten wij nu nog ondernemen? Sta je net lekker een container met gele rakkers te ontschepen heb je meteen een rode verfvlek op je katoenen jasje. Gasprijzen omhoog, supermarkten superduur. Weten jullie wel wat dat kost om zo'n jasje te stomen?



Manolo IJscobar, de Slager van Jalisco

"Coño. Vroeger was alles beter. Er is werkelijk niks meer aan tegenwoordig. Wij keurig met nachtkijkers werken om blauwe vaten in Brabant te dumpen, komen hullie met Paintball-guns achter ons aan in de haven. We lopen echt voor lul met die vlekken."



Ramon Gonzalez, alias El Vermorzelaar

"Dit is een forse tegenvaller voor onze operatie in Belastingparadijs Narcostaat Nederland. We overwegen onze activiteiten te verhuizen van Rotterdam naar een datacenter in Noord-Holland. Onze crew hebben we alvast naar Outdoor Ameland gestuurd om zich voor te bereiden."

Mohammed B, uithaler

"Wolla, doet pijn man, zo'n paintball in je rug. Tfoe, mag toch niet van EHVRM? Wat is deze? Zeg er eens wat van Lodewijk Asscher. Hebben wij geen rechten? Altijd weer die kutrasiesten in Nederland. We stappen naar Job Knoester. Helemaal klaar mee."



Pablo E, lost mensen op in vaten zoutzuur

Zegt niets. Maak snijgebaar langs hals



Ali B, uithaler

"Ik ben nu 37 x gepakt. Maar die paintball is broeg te ver. Ik ga nu voor VVD in de Kamer. Morgen lunchen met Martin Bosma, en Nieuwsuur bellen met me PGP."