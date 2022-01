Nou daar zou ik niet zo zeker van zijn. Ik ben geen verzekeringsrechtdeskundige, maar vermoed dat het als volgt zit. De auto moet verplicht verzekerd zijn - en die plicht ligt bij de eigenaar, de dealer dus. Dat zegt helemaal niets over de aansprakelijkheid van de proefritmaker richting de dealer. Die is er namelijk gewoon. You break it, you buy it. Als het een all-risk verzkering is, keert de verzekeraar het bedrag aan de dealer uit en komt de verzekeraar achter de brokkepiloot aan. Is dat niet het geval, mag de dealer zelf achter de poen aangaan.