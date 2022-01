Officieel zegt Tonga op het moment geen doden of gewonden te hebben, maar daar geloof ik helemaal niks van. Ik verwacht honderden doden, misschien wel duizenden. Zeker na dit beeld gezien te hebben.

Overigens is dit vrijwel zeker de grootste vulkaanuitbarsting in 30 jaar - sinds Pinatubo of Mount Hudson, die beiden in 1991 uitbarstten. Ik heb zelfs wat mensen (inclusief één vulkanoloog) voorzichtig zien voorspellen dat hij net zo groot zou kunnen zijn als Pinatubo's 1991 uitbarsting (wat de grootste uitbarsting van de afgelopen 100 jaar is), maar dat is op het moment nog twijfelachtig.

Wel heeft deze uitbarsting minstens één record gebroken, en dat is die van het luidste geluid ooit gemaakt (dat wij hebben kunnen meten): voorheen was de titelhouder de 1883 uitbarsting van Krakatau, die tot bijna 5000 kilometer verderop te horen was, maar er zijn betrouwbare bronnen die stellen dat Hunga Tonga tot in Alaska en Yukon (Canada) te horen was, bijna 10 000 kilometer verderop. Dat is de halve aarde over.