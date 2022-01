Yo! Simpelton!, (her)besmetting is de kwestie dus niet hè ? Dacht dat dàt gegeven zo onderhand wel enigzins was ingedaald. Vaccinatie leidt tot een (sterk) verminderd risico/kans op ziekenhuisopname. Waarvan we weten dat die capaciteit a) beperkt is en b) reguliere operaties (met 1 à 2 dagen IC opname na afloop) in de weg zit. Desondanks tòch opname treft hoofdzakelijk ouderen met onderliggend lijden (bv. moddervet). Een vaccinatie voorkomt geen besmettingen, is ook nooit door "deskundigen" beweerd. Een vaccinatie reduceerd wel opnames èn verminderd de ziektesymptomen in duur en intensiteit. Maar hou vooral vast aan aantallen besmettingen. Die met de omikron variant weinig meer zeggen omdat de ratio besmet vs. opgenomen een flinj stuk minder erg is gebleken (toename in besmettingen, reductie in ziekenhuisopnames (en vervolgens doirstroom naar IC)). Waarom Kuipers c.s. blijft hameren op aantallen besmettingen ? Geen.Idee.

Dus, samengevat: stijgend aantal besmettingen? Boeiuh. Reductie in ziekenhuisopnames ?. Mooi zo. Kunnen we hopelijk weer fatsoenlijker verder. Een gevaccineerd beleid is dus wel degelijk logisch als daarmee de relatieve schaarste in ziekenhuislogistiek beter in de klauw kan worden gehouden. In de landen om ons heen gaat het geheid wel die kant op (in het land van Marianne is men kennelijk al zo ver). En geen gelul van "da wissik nie".