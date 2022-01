De horeca gaat over tien dagen open, vandaag gebeurd dat al met toestemming van de burgemeester in Valkenburg en morgen gaat de horeca niet alleen in het noorden van Noord Holland maar in meer gemeentes met toestemming van de burgemeester protestacties houden. Want, lang leve de gedecentraliseerde regelgeving in deze, er zijn geen landelijke regels voor dingen die dicht zijn, want ze zijn dicht, zo staat in de Gelderlander.

We worden in de kou gezet, aldus de Doetinchemse ondernemers. Zij gaan morgen uit protest buiten voor hun winkels en horecazaken in de kou staan onder het motto, samen maken we een vuist, kom proeven, ruiken, voelen en ervaren waarom wij er voor jullie zijn. In Montferland (een buurgemeente van Doetinchem ) heeft een pannenkoekenbakker toestemming gekregen morgen uit protest zijn zaak te openen en daar kunnen ze, blijkt nu, in Den Haag niets tegen doen. In het Land van Cuijk gaat morgen de horeca massaal open. Het is een protest actie tegen het besluit van het kabinet dat winkels wel en horecagelegenheden nog niet open mogen. De gemeente daar heeft aangegeven morgen niet op te zullen treden.

Ondertussen lees ik in de Gelderlander dat het wat vreemder in elkaar zit dan ik had gedacht. Er schijnen dus geen landelijke regels te bestaan als horecazaken als protest actie met toestemming van de gemeente opengaan. Noch het ministerie van Justitie en Veiligheid, noch dat van Volksgezondheid zeggen er richtlijnen voor te hebben. Er zijn geen regels voor dingen die dicht zijn, stelt een woordvoerder van Justitie en Veiligheid. En vanuit het ministerie van VWS komt de mededeling; "als je het als een demonstra­tie ziet dan bepalen wij ook niet wat er mag, dan zijn het ook de burgemees­ters die er over gaan".

Kortom morgen is er volop willekeur in het land. Als de burgemeester het goed vind mag je horecazaak, onder de voorwaarde dat de corona veiligheidsregels in acht worden genomen, als protestactie open gaan, en in gemeentes die een Brulsiaans beleid handhaven moet de horeca dicht blijven.