You are not your thoughts...

We hebben iets verloren dat aan de bakermat van de vrije maatschappij stond: met het post-moderne identiteitsdenken wordt geen verschil meer gemaakt tussen wie iemand is en hetgeen deze persoon zegt (of denkt). Daardoor kun je niet meer relativeren en krijg je dus in de polarisatie. De kracht van het vergeven van fouten bestaat er ook in de persoon niet als "fout" te zien, maar de "daad" als fout te zien. Vandaar dat tegenwoordig het groepsdenken zo populair is: Je bent geen persoon meer die op Geert Wilders gestemd heeft, nee je bent een PVV'er, waarbij je alle eigenschappen erft die arbitrair die groep toegedicht worden, ongeacht je persoonlijkheid, mening en individuele kwaliteiten. Je bent geen persoon meer met een mening over je eigen lichaam, nee, je bent een "wappie". Geen persoon meer die het Sinterklaasfeest een belangrijke Nederlandse traditie vindt, nee, je bent een "racist". Zwart-wit. Niks grijs, geen relativering en belangrijk voor dit verwerpelijke gedachtengoed: álles dat je doet of zegt wordt vanaf dat punt alleen nog maar in die context gezien. De persoon zelf wordt dus effectief "gecancelled" om één of meerdere individuele nuances die niet in het straatje passen. Precies zo werkt totalitair fascistisch gedachtengoed. Ik wordt er behoorlijk nerveus van hoe makkelijk mensen zich laten verleiden tot het meedoen aan dit soort afgrijselijk gedrag. De toon van het debat is zo grillig geworden dat het debat zélf verdwenen is.