Mensen zeggen wel eens: 'Hey Geenstijl! Iedereen haat jullie en jullie kkmoeders! Jullie zullen wel lekker veel hatemail krijgen! Net goed!'. Dit is natuurlijk wel een beetje waar, maar onze schuld is dat echt niet. Want al die haters worden vooral opgejut door de Volkskrant met hun aanhoudende tribunalenretoriek. Hoort er gewoon allemaal bij als je je nek uitsteekt voor een echt betere samenleving. Maar, het kan ook anders! Er is ook veel liefde. Heel, veel, liefde. Neem onderstaande ansichtkaart (met op de voorkant 'Groeten uit Haaksbergen') die hedenmiddag werd bezorgd door de postbode, inclusief strafport. Een fijn, warm, betrokken en hartverwarmend compliment van iemand uit de zwijgende maar enorme meerderheid van tevreden Geenstijl-klanten. Afzender: reaguurder 'Bakschuif', een échte vrijheidstrijder (met voorliefde voor necrofiele bestialiteit). Wij delen al deze liefde met u, onbaatzuchtig en belangeloos. En wij hopen dat alle kindertjes van God hun warme gevoelens voor Geenstijl middels brief- danwel ansichtkaarten kenbaar blijven maken. Veel dank, my brave rainbow pony! Ook namens de cavia's.

Een bukkig nieuwjaar GS!



Want bukken doen jullie als de beste.

Voor het WEF, voor de Farma mafia, voor geld, voor iedereen eigenlijk wel.

Ik had al bedankt voor mijn lidmaatschap en omgekeerd ook, als ik mij goed herinner.



Dat jullie allemaal de vliegende tering mogen krijgen na je 6e booster en als magnetische geklonterde drek met een mac-adres, na het aanzetten van de 5G, via het Klein Chemisch Afval recycled mogen worden in de kankerburgers van de fastfoodketens, zoals voorzien.



De groeten ook aan jullie massaal gehypnotiseerde trollenleger, dat ook zij aan de AIDS-door-injectie mogen creperen, wat zullen we hun nageblate propaganda gejengel missen, zeg. En hee, Nijman, je bent een corrupte lul. Je hebt alle kansen om je integriteit te behouden laten lopen en bent in zee gegaan met de overheid en hun leugens. Je hebt je ziel aan de duivel verkocht en je weet het donders goed. Er is nou eenmaal meer aan schapen dan aan wappies te verdienen, nietwaar?



Blijf maar leugens doorgeven, blijf maar volhouden wat ze jullie als verplichte tekst voeren, jullie zijn al lang gezien.



De slavernij die ons, vrije mensen, bedreigt zal jullie niet veel doen; jullie zijn het al.



Ongezien de typhus gewenst en zoveel boosters als je daarvoor nodig hebt.



Bakschuif