De 28-jarige Irakees die in juli 2020 de 14-jarige Tamar doodreed (en daarna een hele tijd zoek was) heeft zijn enorm zware straf, namelijk een boete van 1500 euro, nog niet betaald. Dat komt omdat hij opnieuw zoek is. Hij zou 'ergens in Duitsland' wonen, maar niemand weet waar. "Justitie beraadt zich over de te nemen stappen om de man alsnog de boete te laten betalen. De situatie van de man is onduidelijk. Ten tijde van het ongeluk zat hij in de Duitse asielzoekersprocedure. Niet bekend is wat de status daarvan nu is." Gelukkig zit het Openbaar Ministerie er bovenop. "De eerste strafbeschikking (de boete) die justitie stuurde, kwam niet retour, maar werd ook niet betaald. De eerste aanmaning die daarna werd gestuurd, kwam ‘onbestelbaar retour’, laat het Openbaar Ministerie (OM) Noord-Holland weten." Kijk. Dat zijn geen halve maatregelen.