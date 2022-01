Conclusie:

corona wordt een soort jaarlijkse griep, net als bij de griep helpen vaccinaties voor kwetsbaren redelijk, maar niet 100%.

Het is vooral actief in de winterperiode.

Het wordt vooral verspreid in dichte ruimtes, door hoesten en proesten.

mondkapjes helpen wel iets, vooral dat de besmette persoon niet zo ver kan hoesten proesten, hoeft niet per se een duur medisch masker te zijn.

Er zijn mensen die op één of andere manier meer gevoelig zijn.

Zelf denk ik dat ook de virusload die je oploopt van belang is.

Uiteindelijk is toch groepsimmuniteit de beste oplossing met daarbij dan extra shots voor de kwetsbaren, net als de griepprik.

Mijn mening: de vaccinaties waren een mooie noodoplossing, maar je moet niet willen dat je zo jaren door gaat, er zijn aanwijzingen dat het ook nadelen heeft voor je immuunsysteem in het algemeen.

Dus ik zou zeggen: gewoon wel doorgaan met mondkapjes en boosters, maar nu alles op vrijwillige basis, en gewoon in je eigen belang.

Voor de rest gewoon alles open.

Maar wel gewoon een beetje hygiënisch omgaan , maar dat gold al voordat corona bestond.

Vroeger was het ook niet goed voor je gezondheid om doodmoe van het werk en stress in een volle metro te zitten, omringd met hoestende en proestende mensen, waardoor je dus net kwetsbaar genoeg was (*stress en moeheid verzwakt immuunsysteem) dat één of ander virus zijn slag kon slaan, en je oftewel een verkoudheid of griep op liep.

En inderdaad, sommige mensen hebben een beter immuunsysteem dan anderen. DNA, conditie, leeftijd.

En ik wil ook niet die shit horen van we hebben te weinig IC bedden.

Dan maak je er maar een paar honderd meer aan, en een speciaal covid ziekenhuis is ook geen slecht idee.

Want dan komen de gewone ingrepen zoals hart, knie etc operaties ook weer aan bod, en heb je ook niet het probleem dat je juist in het ziekenhuis besmet wordt met covid.

En ik ben er, net als de rest van Nederland wel een beetje heel veel klaar mee.