Bij GeenStijl een zwart-wit foto in pakweg 50 sobere grijstinten, in de krant staat een kleurenfoto van het bordes gezelschap. Want als je niet over hoedjes kan schrijven dan maar over de stijlloos roze jurk van de minister van sociale zaken en werkgelegenheid Karien van Gennip. Haar jurk spatte van het bordes af, "te plomp, te lang, te ruim en de kleur te fel en feestelijk" Haar blijkbare wansmaak viel extra op tussen de andere over het algemeen wat sobertjes geklede bewindslieden. Zelf Hugo de Jonge had voor de verandering zijn bonte puntschoenen in de kast laten staan en verscheen met oersaaie schoenen aan zijn voeten op het bordes. Al die vrij sober geklede bewindslieden, op die ene roze spetter na, was het eerste dat kledingstijl strateeg Sascha Bertus opviel.

Hij. of is het toch een zij? schreef er vanavond een heel krantenartikel over.

Behalve het duidelijk misprijzende commentaar voor de kledingkeuze van de minister van sociale zaken was er ook lichte kritiek op twee andere bewindslieden. De schoenen van de minister van economische zaken Micky Adriaansens ogen wat te comfortabel en in haar donkerblauwe jeansachtige broek met daarboven een licht blauwig geruit jasje dat blijkbaar wat wat te groot uitvallen oogt ziet zij er eerder als een meisje dan als een hooggekwalificeerde vakvrouw uit. Maar eerlijk gezegd vind ik zelf dat zij er het leukst gekleed bijstaat, mijn complimenten dus voor jou Micky. Wat betreft de lichte kritiek op het zwart van de minister van binnenlandse zaken mevrouw Bruis-Slot, daarmee kan zij de nieuw aanvaarde taak ook wat te zwaarmoedig opnemen. Maar verder werd de dresscode van vandaag geslaagd genoemd en heeft het nieuwe kabinet daarmee haar eerste succesje binnengehaald.

Er is nog een opmerking uit het krantenartikel m.i. noemenswaardig. Die betreft de schoenkeuze van de nieuwe minister van volksgezondheid Ernst Kuiper, de enige man op het bordes die wel opmerkelijke schoenen aan had. Is dat een stil eerbetoon aan zijn voorganger Hugo, zo vraagt de dresscode strateeg zich af. www.gelderlander.nl/binnenland/een-ju...