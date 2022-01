Vorige week flurona, een mix tussen de griep en een griep. En nu D E L T A C R O N, een mix tussen delta en omicron. Soms ben je zo moe van het bang worden dat zelfs bang worden niet meer lukt. Maar mocht de nieuwe nou inderdaad even besmettelijk zijn als omicron en even 'dodelijk'*** als delta, dan misschien toch wel puur voor de vorm, even in de gaten houden. Deltacron is een beursgenoteerde start-up uit Cyprus, en in de Cyprus Mail lezen we de toelichting van dr. Leontios Kostrikis, teamleider van University of Cyprus’ biotechnology and molecular virology lab:

"Speaking to local media, Kostrikis explained that the new variant, which has been dubbed Deltacron, shares the genetic background of the Delta variant along with some of the mutations of Omicron. “We have found a significant number of mutations only previously found in Omicron cases, which is different from other variants as it has 30 mutations,” he said. “Ten of these were identified in these samples taken in Cyprus”. He added that the variant was identified in 25 samples taken in Cyprus, 11 of which came from people hospitalised for coronavirus and 14 from the general population. “The frequency of the mutations was higher among those in hospital which could mean there is a correlation between Deltacron and hospitalisations”."

Een lach en een traan, na de breek.

Maar is het DELTACRON??? Je kunt het volk niet in verwarring laten Sigrid