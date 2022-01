Overmorgen treed een coalitie aan, die een jaar geleden aftrad. Het ultieme een glas, een plas en alles blijft zoals het was. De kiezer heeft altijd gelijk en bedekt twee jaar coronabeleid, Ongekend Onrech t en de Ruttedoctrine met de mantel der liefde. Uw vergevingsgezindheid en barmhartigheid zijn onbegrensd. Mark en consorten bevinden zich in buitengewoon goed gezelschap...

Een jaar geleden werd het Amerikaanse Capitol bestormd, Trump staat nu 6%-punt voor in de peilingen op Biden. De narcistische clown wint straks van de demente zombie. Trump bekeek de staatsgreep live op TV, spoelde het soms terug om dubbel te genieten, zijn dochter Ivanka smeekte hem het geweld te stoppen. Het voetvolk incasseert alles en tekent daarna slaafs bij voor meer.

Trump werd vrijgesproken door een Republikeinse meerderheid, zijn volgelingen die oprecht dachten bevelen te volgen van een zittende president werden vervolgd. Trump en Giuliani spraken veelvuldig over verkiezingsfraude, maar brachten in vijftig zaken geen bewijs naar voren. Deze democratische uitholling blijft gratis. Bewijs dat er niet gefraudeerd is, gaan we trouwens ook nooit krijgen.

Fox News sloeg iets te hard op Trump zijn trommel en loopt nu het risico 1,6 miljard af te tikken aan Dominion Voting Systems omdat ze helaas geen bewijs kunnen leveren dat er gefraudeerd is. Dat hele gebrek aan bewijs overigens de fundamentele reden om nooit aan stemcomputers te beginnen. Een verkiezing hoort controleerbaar te zijn door iedere kiezer, niet alleen door een paar nerds.

Obama vervolgde meer klokkenluiders dan al zijn voorgangers samen, een geintje met internationale navolging: het aantal journalisten in discutabele detentie steeg met 20% naar 488. Dit geeft een enorm gebrek aan toezicht op de macht. Aangezien nieuws wel gratis te lezen is, maar niet gratis te schrijven zat het fundament van onze democratie sowieso al op een dood spoor.

Toen ik las dat het Hof de computers van Limburg1 liet doorzoeken, dacht ik te beginnen aan een goede detective. Om wat voor terroristische / kinderporno / moordzaak zou het gaan?! Dat het om de eer en goede naam van een gewezen directeur ging, was een complete anticlimax. Hier wordt de bronbescherming geofferd aan een ego. Bronnen die hard nodig zijn, want het kabinet blijft zwijgen.

Alexandra van Huffelen bewees haar blinde loyaliteit aan de Rutte-doctrine door een ongunstig rapport over het achterhouden van informatie grotendeels achter te houden. Ze kuste de ring op Marks vinger en maakt nu promotie naar een staatssecretariaat in de luwte. Digitalisering is een vakgebied waar ze samen met consultants risicoloos miljarden kan verbranden.

Minister Slob deelde afgelopen maandag even mee dat de scholen open mogen, maar vertelde er niet bij hoeveel risico we nemen of dat het OMT-advies aanneemt dat 90% van de volledig gevaccineerden een boostervaccinatie ophalen. Dat vindt het OMT zelf al “te optimistisch” (PDF p6). De jongvolwassenen ontbreken en daar gaat het nu rond. (Zie “Positieve testen per leeftijdsgroep”)

De vorige keer dat twintigers zwaar oververtegenwoordigd waren, was na de “Dansen met Jansen”-leugen van Hugo, het vaccin zou direct werken! Werkelijk iedere medicus kan je vertellen dat een immuunreactie tijd kost. Door een vals gevoel van veiligheid gingen ze een maand te vroeg te kroeg in, dit gaf een onnodige coronagolf, gezondheidsschade en nog een extra misgelopen festivalseizoen.

Zorgverleners is aan het begin van de coronacrisis voorgehouden dat persoonlijke beschermingsmiddelen onnodig waren. Er was niet genoeg, dus kregen alleen ziekenhuizen de juiste spullen. Die leugen leeft nog steeds, mensen twijfelen over het nut. Al deze kwakzalverij is afgedaan met een parlementaire foei-gesprekken en promotie naar ministerie van volkshuisvesting.

Erger nog, er was nog een heuse poging bewuste misinformatie als onderdeel te zien van goed crisismanagement. Het levert een politiek klimaat waar machtspolitiek als dictatoriaal regeert. Rechters, parlementsleden, journalisten en burgers lopen continu achter de feiten aan, krijgen informatie te laat, goed toezicht is onmogelijk. Belangrijke dossiers ontsporen.

De moorden op Peter R. de Vries, advocaat & rechter Derk Wiersum, de broer van de kroongetuige en een rijtje criminelen laten zien dat Nederland aan het afglijden is naar Mexicaanse toestanden. Ridouan Taghi kon zonder strafblad de criminele top bereiken, pakkansen zijn minimaal, tegen de tijd dat hij veroordeeld is, is er al een nieuw kartel.

Van de 40 miljard omzet, roomt het OM een half procentje af. De winst in alleen al de synthetische drugs is zo'n 3 tot 5 miljard per jaar. Het is bijna zinloos deze criminelen op te sluiten, genoeg jongeren in binnen- en buitenland staan klaar een leeggevallen plek in de maffia in te nemen. De budgetten voor liquidaties en verdere ondermijning zijn enorm.

John van den Heuvel werd in veiligheid gebracht, de verdachte bleek in een laatste model Audi RS3 te rijden. Een bekende van de politie, waar het blijkbaar nogal goed mee gaat. Dit soort jongens klimmen steeds verder op de criminele ladder. Hopelijk beseffen onze politici op tijd dat zij helemaal bovenaan als laatste meteen ook het meeste risico lopen.

Als echte consequenties een zeldzame uitzondering vormen, dan zijn we een anarchie.