Weet je wat zo`n voorlieger doet?!

Het corona-rookscherm activeren zodra het interessant wordt!

Op vrijdag 7 januari zijn er 3.683 positieve testen gemeld in Amsterdam. Dat is 3,5 keer zo hoog als Dansen met Jansen en 4x de deltagolf. Poep is aan. Leuk dat omicron tov delta milder verloopt, 50% van 4x zo veel besmettingen is nog steeds twee keer zo veel ziekenhuis bezoek. Bij delta lag het al helemaal vol. Het VK doet even voor hoe dat eruit ziet: www.youtube.com/watch?v=Ug9sBJ4yLrw

Kijken we landelijk: "De technische storing in de datastroom van gisteren is opgelost. Deze storing heeft als gevolg dat de cijfers van vandaag nameldingen bevatten, hierdoor valt het aantal meldingen van vandaag hoger uit." Net zoals in Jachtseizoen drukken Mark, Hugo & Jaap even op de grote knop en krijgen wij niet te zien wat er aan de hand is.

Die transparante bestuurscultuur krijgen we dus ook met 1000 miljard aan klimaatellende en 25 miljard aan stikstofwaanzin. Allemaal zo vaag opgesteld dat het een graaifeest wordt voor lobbyisten. www.tubantia.nl/enschede/pieter-omtzi... Wij kopen boeren uit, Lufthansa doet 18.000 lege vluchten om slots te behouden. www.euronews.com/green/2022/01/06/alm...

Deze week gaat omicron pas door het dak heen, met nog een extra boost via open scholen. Kinderen zijn straks het paard van Troje voor hun ouders. Volgende week pas het eerste effect op ziekenhuisopnames en de week daarop zien we het effect op IC.

Het ministerie van Klimaat kent een vergelijkbaar pad. Eerst een jaar van mooie plannen en verkennen. Langzaam worden we allerlei contracten en verdragen ingerommeld en daarna mogen we uitzichtloos bloeden. De pijn en ineffectiviteit zit pas na onze horizon, dus lopen we als lemmingen over de rand van de klif.