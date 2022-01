Zojuist op de twitter van Silvan:'de verdachten hadden geoefend met een AR-15'.

Hoe groot is de kans dat uw kind de handen kan leggen op een wapen? En nee, dan heb ik het niet over een klappertjespistool, zelfs niet over een airsoft wapen, maar een daadwerkelijk vuurwapen?

In omringende landen is het inderdaad mogelijk om met (zware) vuurwapens te mogen schieten zonder verlof / vergunning; in Polen kunt u voor een fikse financiële injectie in de lokale economie vrij divers wapenmateriaal afvuren. In de landen waar de voorouders van deze 'jongeren' vandaan komen is het wellicht nog eenvoudiger om in contact te komen met vuurwapens.

Hoe dan ook... de Westerse ouder heeft grosso modo redelijk in de gaten wat hun kroost uitspookt. En dit is bij de -Midden-Oosterse ouders wel anders; wat er zich buiten de voordeur afspeelt is niet hun zorg; opvoeding is, zo is de verwachting, zaak van de imam, de staat en de school. En laten we in ons landje nu net de meest onderontwikkelde imams hebben rondlopen (die lokaal niet gepruimd worden), de staat in de vorm van de politie volledig diametraal functioneert ten opzichte van hun Midden-Oosterse collega en het onderwijs juist niet de rol van algemene opvoeder op zich moet nemen.

Kortom, TLDR: Hoezo wapens?! Hoezo ouders die zeggen dat hun kind een engeltje is? Humbug!