Gek genoeg heb ik het idee dat een zeker verhaal rond mijn pa hier nog wel bij kan.

Komtie.

Een week voor kerst bleef ik mee slapen in m'n ouderlijk huis, omdat mijn jongste broer er al introk had genomen (scheiding en zo) en onze vader van 87 al niet meer je dat door het leven ging.

Die broer, de grootste klootzak ever, zo'n lul de slapsnikkel die niet overweg kan met wel echt leuke dus mondige vrouwen, gunde ik een nachtje vrij af van de nachtelijke sores die pa uitventte.

Dat ging tot midden in de nacht prima. Om bijna half 3 had pa het nog over de geitjes waar wat mee was - bleek nadien dat hij als kind een eigen geitje had, maar dit ter zijde.

's Ochtends om half 9 wekte die broer me met de boodschap dat het héél slecht ging met pa.

Als in: wordt einde verhaal. Huh? Wat dan?

Dus, aankleden en kijken - dit was in de kamer naast me, in zijn prachtige landhuis, ons ouderlijk huis.

Allemachtig, hij lag er inderdaad bij alsof z'n laatste uur geslagen had. Op z'n rug, lijkbleek en z'n mond half open.

De ambulance was al onderweg.

Oh no, alsjeblieft niet. En hoe dan?

De dames van de ambulance, echt knappe vrouwen om te zien, volvoerden de tests om te weten wat hier gaande was. Hij vertoonde namelijk geen verschijnselen van sterven.

Voor de zekerheid een hartfilmpje maken. Dat apparaat werd geplaatst naast z'n bed. Maar ooh oh, daar was wat mee. Accu leeg.

En ik, op de gang, probeerde rustig af te wachten, toen de computerstem zei:

"Accu bijna leeg, vervang de accu. Vervang de accu. Vervang de accu".

Om de 10 seconden: "Vervang de accu".

Terwijl daar dus onze ouwe pa met z'n hoofd half open geen enkele sloegen gaf...

Nog weer wat later kwam de apotheose, die de dames nogal grappig vonden: pa had laat in de nacht nog een extra slaappil genomen (een hele speciale, die ik ook ken) en was daardoor knock out. In een helde moment had hij het hen verteld. Want telkens bleken de gemeten waarden in orde - deze man was fysiek nog pico bello.

Oh boy. Wat hebben we het te stellen met hem. Ook doordat hij enkele dagen zelf dan maar besloot dat het over moest zijn. Bleek dat hij met een aardappelschilmesje z'n polsen door had willen jassen.

Helemaal verkeerd: overdwars!

En tegen mij had hij telkens gezegd: kom maar niet hoor, ik ben niet leuk.

Als mij dat ooit tegen zou hebben gehouden.

Het was meer dat ik al gesloopt was vanwege het verlies van m'n geliefde 4 maanden geleden. Het is volslagen kudt, zo'n periode. Pijnlijk, droevig.

Hoe dan ook. Beter kan eigenlijk alleen nog maar.

Gelukkig en fuckin' nice 2022!