De koffie vloeit weer rijkelijk in Den Haag, want ook vandaag bezoekt een groep nieuwe circusartiesten dompteur Rutte voor een goedkeuringsgesprekje over een plekje in het centrum van de politieke arena. Haast is geboden, want als de club komende maandag niet op het bordes staat tikt de formatieteller de mijlpaal van driehonderd dagen aan en dat wil de voormalige-huidige-toekomstige premier kosten wat het kost voorkomen. We zetten de daggasten even voor u op een rijtje.

Rob Jetten

Klimaatdrammer, mede-indiener van de Klimaatwet en nu Minister voor Klimaat en Energie. Jetten verscheen op het politieke toneel als de meest onwaarschijnlijke opvolger van Alexander Pechtold als fractieleider van D66, kon niet overtuigen in de media, liet het lijsttrekkerschap over aan koningin Kaag en huppelde vanaf daar mee in de schaduw van haar succes. Krijgt nu als bedankje zijn eigen ministerspost vanwaar hij gaat vertellen wat u allemaal niet meer mag doen vanwege het klimaat. Houdt niet van fruitmandjes, maar wel van vliegen.

Hans Vijlbrief

Econoom en eurocraat. Beheerde een tijdje de schatkist en werd in januari 2020 samen met Van Huffelen staatssecretaris van Financiën. Zij nam de toeslagenaffaire voor haar rekening, hij de belastingdienst. Voerde een luchtvaarttaks in op alle vliegtickets die inging op het moment dat de complete luchtvaartbranche instortte als gevolg van corona. Wordt nu voor D66 staatssecretaris Mijnbouw, maar dat is natuurlijk voorlichterspraat voor 'chef gasbevingen'. Een pittige klus, want er loopt nog een parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen waarvan het eindrapport in het voorjaar van 2023 wordt verwacht.

Henk Staghouwer

Ooit bakker, daarna gedeputeerde bij de provincie Groningen en fractievoorzitter bij de ChristenUnie in Groningen. Mag nu warme broodjes bakken met boze boeren als minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hij hield zijn rug recht toen de agrariërs de deuren van het provinciehuis intrapten met de eis dat de stikstofmaatregelen van tafel gingen en heeft daarmee goede sier gemaakt in Den Haag. Kreeg afgelopen november nog wel een tik op zijn vingers van de provincie omdat hij als voorzitter van het Versterkingsoverleg Groningen (VOG) op verzoek van demissionair minister Blok (Economische Zaken) een steunbrief stuurde, zonder overleg met de andere bestuurders van het VOG. Ook de achterkamertjespolitiek is hem dus niet onbekend.

Christianne van der Wal-Zeggelink

Wederom een nieuwkomer en vooral bekend als landelijk partijvoorzitter van de VVD, een taak die ze al sinds 2017 uitvoert. Was al vijf jaar wethouder in Harderwijk voordat ze in juni 2019 werd geïnstalleerd als gedeputeerde in de Provincie Gelderland en maakt nu de overstap naar Den Haag als minister voor Natuur en Stikstof waar ze lekker ruzie mag maken met alle sectoren die wel eens wat uitstoten. CU en vvd zetten dus twee Haagse debutanten in voor het oplossen van de boeren/stikstofcrisis, dus wij voorspellen veel trekkers in Den Haag de komende jaren. Meer info over Van der Wal vindt u in haar eerdere voorsteltopic.

Kajsa Ollongren

De formatieverkenner die moest terugtreden keert terug in het kabinet dat ze niet kon samenstellen. Was ooit loco-burgemeester van Amsterdam en daarna vicepremier van Nederland en is het dus altijd net niet. Werkte in het vorige kabinet als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en was daarmee verantwoordelijk voor het afschaffen van het raadgevend referendum. Kreeg een motie van afkeuring van de Eerste Kamer (eerste sinds 1875) aan haar pantalon, omdat ze weigerde in verband met de coronacrisis een tijdelijk huurstop in te voeren, ondanks meerdere verzoeken daartoe van de senaat. Werd na de verkiezingen informateur en faalde opzichtig door na een positieve coronatest in haar haast om te vertrekken vertrouwelijke documenten aan de pers te tonen. Krijgt nu een functie elders (haha, vet originele grap, red.) als Minister van Defensie zonder enige ervaring in die sector.

Ernst Kuipers

Hoogleraar gastro-enterologie, voorzitter van de raad van bestuur van het Erasmus MC en vooral talkshowgast. Een bijwerking van de coronapandemie is dat Ernst Kuipers niet meer van uw televisie is te krijgen. Was als voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg verantwoordelijk voor de ic-bezetting in Nederland en de spreiding van de patiënten. Mag nu als minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport namens D66 de complete leiding over de coronabestrijding overnemen en de puinhopen van Hugo opruimen. Die gaat u dus nog heel vaak op televisie zien.

Conny Helder

Nog meer zorgministers uit de praktijk, want naast Kuipers verschijnt Helder als minister voor Langdurige Zorg en Sport (iedereen is minister tegenwoordig). Haar belangrijkste wapenfeiten zijn een bestuurdersfunctie bij ActiZ, de branchevereniging voor de zorg, en een zelfde functie bij zorginstelling 'tanteLouise'. Bleef braaf RIVM-richtlijnen verdedigen die uiteindelijk helemaal niet zo verstandig bleken. Een opvallende keuze om geen Haagse ervaring op het belangrijke zorgministerie te positioneren, al zal Rutte natuurlijk zelf zich ook actief bezig houden met de coronabestrijding.

Maarten van Ooijen

Door het vertrek van Slob en Blokhuis zocht de Christenunie nieuw bloed en dat vonden ze in Utrecht. Van Ooijen is daar al sinds 2018 wethouder en mag nu de overstap maken naar het landelijke toneel. Daar wordt hij staatssecretaris Jeugd en Preventie en mag hij dus het preventieakkoord in de praktijk brengen. Met zijn 31 jaar de op één na jongste staatssecretaris in vijftig jaar, dus als u graag van een broekie hoort wat u allemaal niet meer mag, dan zit u de komende vier jaar goed.