Erik Gerritsen was tot afgelopen zomer als Secretaris-Generaal de hoogst dienende ambtenaar onder Hugo de Jonge. Inmiddels zit hij in het vastgoed als bestuursvoorzitter van de hoofdstedelijke woningcorporatie Ymere. In een interview vorige maand op De Correspondent met de hallucinante aankondiging 'Opgepast: je zou na het lezen van dit interview weleens milder kunnen gaan denken over het Nederlandse coronabeleid' geeft hij een inkijkje in het coronabeleid onder De Jonge.

"Wat als we radicaal in het frame waren gestapt van: dit is een ongetemd probleem? Had je midden in de shit weg kunnen komen met: “Beste mensen, u wilt perspectief? U wilt weten wanneer we testcapaciteit hebben? U wilt weten wanneer bron- en contactonderzoek op orde is? Wanneer we genoeg mondkapjes hebben? Sorry, maar dat kan niet, want we weten het niet.”’

Telkens komt hij uit op hetzelfde antwoord. ‘Dat was binnen twee weken een motie van wantrouwen geweest.’ En dus boden de crisisbestrijders wél perspectief, noemden ze data, maakten ze ‘routekaarten’ die ‘al achterhaald waren op het moment dat ze in mooie visuals waren gegoten’. Het is die werkwijze die onbedoeld bijdroeg aan wat Gerritsen ‘de illusie van beheersing’ noemt.

"Waar we dan vervolgens weer rücksichtslos op werden afgerekend."

Dat zijn dus ambtelijke overwegingen die overduidelijk de minister én de ambtelijke organisatie uit de wind moe(s)ten houden. Hoezo: 'Opgepast: je zou na het lezen van dit interview weleens milder kunnen gaan denken over het Nederlandse coronabeleid?' Dit gaat over angst voor informatie openbaren en belangrijker: het bewust verkeerd inlichten van de Tweede Kamer.

Jazeker, nog even ruim een week wachten op het formeel aantreden van het nieuwe kabinet en De Jonge is dan weg op deze post maar op Nieuwjaarsdag toonde Pieter Omtzigt aan dat het kabinet voor de tweede keer in nog geen week tijd al dan niet bewust weigert de Tweede Kamer volledig te informeren over het voorstel om de coronapas uit te breiden naar de werkvloer. Het circus van clowntje clusterfuck die zich voorbereidt op een nieuw toneel dendert dus maar voort.

Nieuwe bestuurscultuur mijn grote blanke behind. D66'er Ernst Kuipers volgt De Jonge volgende week op maar kan al snel opstappen wanneer de verschillende onderzoeken naar de coronacrisis openbaar worden (en na de parlementaire enquête later dit jaar sowieso zal moeten wieberen). De Jonge als verwacht minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening zal - als hij nog enig eergevoel in zijn donder heeft - dan ook moeten opstappen. En de Kamer wil ook nog afrekenen met de dossiers Groningen en Toeslagen.

Advies voor de majesteit die het hele circus binnenkort ontvangt op het bordes: Nieuw elan? Snel nieuwe verkiezingen!

