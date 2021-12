Het virus dat zijn oorsprong vond in China lijkt niet te stoppen. Volgens het Duitse Friedrich-Loeffler-Instituut (FLI) gaat het om de zwaarste uitbraak ooit. "Er is geen einde in zicht", waarschuwen de onderzoekers. Heel Europa lijdt inmiddels onder het virus dat zich "van Finland tot de Faeröer-eilanden en van Ierland en Rusland tot Portugal" in het continent nestelde. Nergens zijn we meer veilig voor deze uitbraak. En dat terwijl het niet meer dan een griepje is. Zelfs de langdurige Nederlandse lockdown weet het virus niet te stoppen, waardoor nog steeds duizenden slachtoffers door de shredder gaan. Tien dagen terug werden nog 64.000 Limburgers preventief naar de eeuwige jachtvelden geholpen. En waar het virus eerder nog in golven over ons land walste, is het nu een blijvertje geworden. "Dit jaar is het zover gekomen dat het virus niet is weggegaan uit Europa. Dat is opmerkelijk. Dat is voor het eerst." En dan moeten we maar hopen dat de nieuwe variant, waar de eerste mensen in China aan zijn overleden, niet ook de oversteek naar ons polderlandje maakt. Nee, van die vogelgriep zijn we voorlopig nog niet af.