Kijk nou wat we tussen de stroopwafels vonden! Het concept verkiezingsprogramma van D66 Castricum voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Nou heeft D66 maar 2 van de 25 zetels in de Noord-Hollandse thuishaven van GroenLinkscamping Bakkum, maar politieke stukken moet je nooit achterhouden voor je publiek (nietwaar, Hugo?). Dus toch even lezen en ja hoor: het begint met pandemie en klimaatverandering ("Wij zien steeds vaker wateroverlast door extreme regenval") en dan pas komen de gemeentebelangen, "zoals voldoende betaalbare woningen voor jongeren en starters". Aan het einde van het document komt er nog een fetisj van D66 naar voren: fusiegemeentes. "Als stip op de horizon ziet D66 Castricum een bestuurlijke fusie" met Bergen, Heiloo en Uitgeest. Het woord "burgers" wordt wat fractievoorzitter Mariska El Ouni betreft ook alvast weggejorist, want aan beleidstaal moet je ook altijd blijven bouwen als je van D66 bent. Burgers zijn een nummer, die service willen!

Ook leuk is haar mail aan de fractie en programmaschrijvers, die we in handen kregen. Uiteraard is D66 Castricum enorm blij met de plannen van D66 Castricum: "Het is mooi, duidelijk en krachtig programma geworden, dus heel veel complimenten voor Ivor en Bert." Mariska kijkt uit naar "een super mooie verkiezingsuitslag met wederom een sterke fractie en ons D66 geluid wat echt toch het verschil maakt in alle rechtse retoriek en populisme en cliëntelisme waar je soms koud van wordt." Liefhebbers lezen alvast hier het hele concept (dat pas half januari in stemming komt op de ALV). Met name van burgers inwoners van Castricum horen we graag feedback. En dat cliëntelisme, bedoelt ze daar de vvd mee? Ze zegt in ieder geval dat de raad in Castricum corrupt is.

Wat is dat toch met die gemeentegenocides van D66?

Burger, pardon: inwoners komen zo alleen maar verder van hun bestuur te staan. OF IS DAT SOMS DE BEDOELING?

Het is mooi, duidelijk en krachtig programma geworden, dus heel veel complimenten voor Ivor en Bert.

Op naar een mooie campagne (zal anders zijn ivm corona) en een super mooie verkiezingsuitslag met wederom een sterke fractie en ons D66 geluid wat echt toch het verschil maakt in alle rechtse retoriek en populisme en cliëntelisme waar je soms koud van wordt.

Het concept-verkiezingsprogramma D66 Castricum voor GR2022. De redactiecommissie (Bert, Ivor) heeft de eerdere versies stevig bewerkt. Er is ingekort, geschoven en herschreven. Coherentie, 'one tone of voice', leesbaarheid en compactheid waren de leidende principes.

