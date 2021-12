Video: wel afkijken

De trend zet onverminderd door. Van 2019 op 2020 verdubbelde het aantal minderjarige verdachten van moord of poging tot moord al met bijna van 14 naar 25. Nu blijkt dat dit aantal in 2021 weer ruim twee keer zo hoog lag als in 2020. "In 2021 waren er tot half november 64 moorden en moordpogingen door minderjarigen, tegenover 25 in dezelfde periode in 2020. Ook in de leeftijdscategorie 18-21 jaar was er een toename: 76 zaken, tegenover 51 in dezelfde periode in 2020." Procureur-generaal Gerrit van der Burg: "De verontrustende stijging die we in 2020 al zagen, zet hard door. De kruimeldief van vandaag kan morgen iemand liquideren." Het mes- en vuurwapenbezit lijkt ook evenredig toegenomen. Heeft die prikcampagne toch geholpen!