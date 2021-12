Weet je wie niet net zo verguld is over de transfer van Arthur van Amerongen uit de Azijnbode richting het roze reutelblogje? Tineke Bennema, het naargeestige nichtje van Anja Meulenbelt. Die is zó links, dat ze Femke Halsema in 2009 al een islamofoob vond. Als mede-Middenoostendeskundiër kent ze Arthur nog van bed, bad & bloot tussen de klamme lappen van de Levant (aldus Arthur) en dat dronkemanswipje is haar kennelijk niet goed bekomen. Tineke telefoneert thans vanuit haar Vluchtwoning nog wekelijks met de Taliban (met de auto er heen kan helaas niet meer) om te vertellen dat echt niet iedereen in het westen een vrije westerse blik heeft op zaken als vrouwenrechten, homoseksualiteit of de onthoofding van Profeetontkenners, en dat ze best bereid is te luisteren naar een ander geluid.

Vermits dat kennelijk niet de in olijke ongein gedrenkte preken van Don Arturito zijn, of zijn schaterende schelmenstukjes over de droge schoten van vrouwmensen die een heilige schriftgelijkenis vertonen met Abdelkader Benali. Desalniettemin onthalen wij La Bennema vanavond gaarne en met alle égards in het Stamcafé, want men moet niet denken dat het hier een besloten Sociëteit voor Witten is, die segregeert op bekrompenheid, noch de krenten weegt voordat de pap er mee gevuld wordt. Weest welkom, vrouw Bennema. U hoeft slechts tegen een (niet-seksueel) stootje te kunnen. En dat, is toch vaak waar de drempelvrees het wint van de dorst naar gerstenat, vers en getapt. Maar werkelijk: is het fair om dat de kroegbaas te verwijten?

De Daghap wordt vandaag geserveerd door Poliswijzer. En over zowel gezondheid als Omtzigt gesproken, die zat dus weer op te letten waar de rest lag te slapen zoals u in de Daghap kunt horen en hieronder kunt lezen, over een 2G/3G-rapport dat door Hugo (die niks kan) is achtergehouden voor de Kamer:

Neeee niet *nog* een faux-feministisch Chardonnayhuisvrouwtje in de krant!

Echt geen enkele vliegschaamte bij VK hè

