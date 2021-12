Gelukkig is het grijs buiten, dan doet het ochtendlicht minder pijn aan de ogen. Zuur rispt op in de maagstreek, maar de kinderen zijn ook al wakker dus je moet wel. Moeder de vrouw moppert dat het zelfs in de slaapkamer naar gourmetvet ruikt, vaders de vent hoopt het toilet zo snel mogelijk voor zichzelf te hebben. De afwas van Tweede Kerstdag heeft zichzelf helaas niet gedaan, de hond heeft daarentegen wel op de bank gekotst. De restjes ongebakken gourmetstukjes, die iemand natuurlijk vergeten was op te ruimen, bleken te zwaar gekruid voor het mormel. Bij het met opgetrokken neus opruimen van de brokken stoot je voor de vorm ook nog net ff het halve glas rood dat nog op tafel bleek te staan. De kinderen hebben alweer honger maar in alle kersternatie ben je vergeten om normaal ontbijt te halen. Niemand wil naar de bakker. Dat wordt droog stokbrood met een restje champignonstukjes, wat reepjes paprika en een scheut Sambasaus. Welkom op Eerste Naweedag! Hoe laat moet je melden op intranet, via Zoom of - vandaag nog erger - fysiek bij de kantoorkoffiemachine?

Burt the Saluki cross enjoys a Christmas dinner at the Biltmore Hotel, Grosvenor Square with his owner, Sam Muston.

From gourmet treats to a five-star suite, Samuel Muston treats his hound Burt to the capital’s luxury festivities.

Burt ate two Christmas dinners and the plates. Luckily they were made of bran! Lucy Young / Evening Standard / ANP Foto