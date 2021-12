Voormalig journalistiek medium RTL Nieuws heeft de Babbelbox in een supermarkt gepleurd, want het is dringen voor het schap van de hamlapjes, misschien staat er wel een rij bij de slager en de TAMPONS WAREN OP VERDOMME, en vraagt: welke producten kun jij niet meer krijgen????

Is het de carpaccio prosciutto crudo? Douwe Egberts aroma rood? Of is het dit keer toch gewoon Coca-Cola regular? Was jij op zoek naar de Frolic en was de Frolic op? Dan heeft Foofer met z'n grote zak PECH, maar laat het vooral weten aan RTL Nieuws! Kon jij nog bakpapier krijgen? Of viste je achter het net? Was jij op tijd voor de laatste fles Glorix Toiletreiniger bleek eucalyptus?

Of erger nog: ZIE JIJ LEGE SCHAPPEN? Was de Emmi Fondue original weer eens op? LAG HIER VROEGER DE MAKREEL? Een hele rij waar zich vroeger de AH Eco Toiletpapier sterk bevond? En hoe zit het met het schap Unox Kip Good Noodles en AH Gepelde tomaten (blik)? Oh jongens jongens, laat het in godsnaam toch alsjeblieft weten aan RTL Nieuws, dan maken ze er een heel journalistiek verhaaltje van, en doe het in godsnaam voordat wij van de brug zijn gesprongen.

Well that escalated quickly

OF MAIL HET AD